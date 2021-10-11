Армия Сербии получит новейшее российское оружие

Вооружится также сербская полиция

Новейшее вооружение и оборудование получат из России армия и полиция Сербии. О договоренностях Белграда с Москвой сообщил глава МВД страны. Детали соглашений Александр Вулин раскрывать не стал.

"Армия и полиция на основании заключенных ранее соглашений и контрактов с Российской Федерацией станет намного сильнее, чем мы были ранее. Знаете и сами, об этом не можем говорить, до тех пор, пока это не произойдет", - цитирует Вулина РИА Новости. Сербский министр отметил, что речь идет о самых современных технологиях.

Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Белград приобрел, в частности, 30 модернизированных танков Т-72МС, шесть истребителей МиГ-29 и батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Недавно президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград ожидает поставки ПТУР "Корнет".

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