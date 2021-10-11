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В центре Москвы неизвестные обстреляли автомобиль и скрылись

10:18
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Водитель ранен

Трое неизвестных открыли стрельбу по автомобилю в центре Москвы, а затем сбежали с места происшествия.

Инцидент произошел вечером 10 октября на Ленинском проспекте в районе дома №7а. Злоумышленники подошли к машине Kia Rio, в которой сидел 33-летний водитель, и начали требовать, чтобы тот покинул салон. После один из нападавших достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в результате чего разбилось переднее водительское стекло автомобиля.

Водитель выскочил из автомобиля и убежал в сторону метро "Октябрьская", сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве. Мужчина получил травмы носа и руки. Полиция начала проверку.

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