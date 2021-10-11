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Семьи погибших при авиакатастрофе в Татарстане получат по миллиону рублей

10:19
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Компенсации также выплатят пострадавшим

Родственники жертв крушения самолета L-410 в Татарстане получат по 1 млн рублей. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказали в пресс-службе главы республики.
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Согласно соответствующему постановлению правительства Татарстана, компенсации получат также пострадавшие в авиакатастрофе — им выплатят по 400 тысяч рублей в случае тяжкого или среднего вреда здоровью и по 100 тысяч рублей при легких травмах.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана осуществит выплаты в оперативном порядке из резервного фонда правительства региона.

Наряду с этим республиканские власти выразили готовность взять на себя транспортировку тел погибших к месту захоронения и организацию погребения, сообщает ТАСС.

Самолет L-410, на борту которого находились парашютисты, разбился в Мензелинском районе Татарстана утром 10 октября. Погибли 16 человек, еще семеро доставлены в больницы. 11 октября объявлено в Татарстане днем траура.

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