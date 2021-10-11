Названа продолжительность неосложненного ковида

Некоторые способны выздороветь за пару суток

Средняя продолжительность неосложненного течения коронавируса составляет 11 дней или меньше.

Некоторые могут выздороветь и всего за пару дней, об этом РИА Новости сообщила замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова.

В других случаях, болезнь может длиться месяц. Если симптомы болезни не проходят после 14-го дня, то можно сказать, что коронавирус связан с различными осложнениями.

"В некоторых случаях симптомы осложнений остаются более трех месяцев, до полугода, иногда дольше", - подчеркнула Руженцова.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как легче перенести коронавирус.

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