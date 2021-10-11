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"Руку на пульсе держу": Боярский рассказал о планах ревакцинироваться от COVID-19

10:41
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Актер перенес коронавирус легко благодаря прививке

Актер и певец Михаил Боярский прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом народный артист РСФСР рассказал в понедельник, 11 октября.
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Как уточнил Боярский, он сделал прививку под влиянием сына и жены. Сначала вакцинировался сыр актера Сергей, затем он же посоветовал родителям также пройти вакцинацию от COVID-19.

Михаил Боярский напомнил, что летом переболел коронавирусом, благодаря прививке "болезнь тоже прошла не без проблем, но гораздо легче". Актер отметил, что планирует пройти ревакцинацию и консультируется по данному вопросу с врачом.

Поскольку пока после недавней болезни делать повторную прививку рановато, Боярский планирует пройти вакцинацию от гриппа, а затем ревакцинироваться от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее напомнил, что проходить ревакцинацию сейчас следует раз в полгода. Однако возможно образование клеток памяти в крови привитых и повышение уровня иммунизации среди всего населения. В таком случае ревакцинироваться потребуется реже одного раза в полгода, допускает Гинцбург.

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