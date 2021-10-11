ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пентагон признал свое поражение в кибербитве с Китаем

10:56
  • понедельник
  • 11 октября 2021

США отстают лет на 20

Китай движется к глобальному доминированию благодаря своим достижениям в области кибернетики. Соединенные Штаты уже проиграли ему битву за искусственный интеллект, заявил бывший руководитель подразделения программного обеспечения Пентагона Николас Чайлайн.
Искусственный интеллект займется проверкой школьных домашних заданий

Чайлайн рассказал, что подал в отставку, поскольку не мог равнодушно наблюдать, как Китай обгоняет США в своем технологическом развитии.

"У нас нет никаких шансов в борьбе с Китаем в ближайшие 15-20 лет. Сейчас это уже заключенная сделка, на мой взгляд, она уже завершена", - цитирует экс-сотрудника Пентагона Financial Times.

По словам Чайлайна, Китай вкладывает огромные средства в информационные технологии. А США тем временем тратят деньги на устаревшие технологии и платформы, такие, как истребитель F-35. Американские средства киберзащиты, по словам эксперта, находятся на уровне детского сада.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США и Китая
Флаг США и Китая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.