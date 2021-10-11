Пентагон признал свое поражение в кибербитве с Китаем

США отстают лет на 20

Китай движется к глобальному доминированию благодаря своим достижениям в области кибернетики. Соединенные Штаты уже проиграли ему битву за искусственный интеллект, заявил бывший руководитель подразделения программного обеспечения Пентагона Николас Чайлайн.

Чайлайн рассказал, что подал в отставку, поскольку не мог равнодушно наблюдать, как Китай обгоняет США в своем технологическом развитии.

"У нас нет никаких шансов в борьбе с Китаем в ближайшие 15-20 лет. Сейчас это уже заключенная сделка, на мой взгляд, она уже завершена", - цитирует экс-сотрудника Пентагона Financial Times.

По словам Чайлайна, Китай вкладывает огромные средства в информационные технологии. А США тем временем тратят деньги на устаревшие технологии и платформы, такие, как истребитель F-35. Американские средства киберзащиты, по словам эксперта, находятся на уровне детского сада.

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