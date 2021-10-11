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В Москве можно бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус

10:50
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Опция доступна в 10 МФЦ

С понедельника, 11 октября, в Москве открылись точки для бесплатной сдачи экспресс-тестов на коронавирус.
Названа продолжительность неосложненного ковида

Они заработали в десяти многофункциональных центрах (МФЦ) и десяти общественных местах – ГУМе, "ДЭПО" и популярных торговых центрах, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Результат экспресс-теста будет известен через 15 минут. Положительный ответ не означает подтвержденный диагноз, а всего лишь указывает на вероятность заражения коронавирусом. Человека с положительным экспресс-тестом попросят остаться дома до получения итогов бесплатного ПЦР-теста. 

Экспресс-тесты помогут выявить случаи бессимптомного ковида и своевременно начать лечение, подчеркнула Ракова. Сдать экспресс-тест смогут все желающие, для этого понадобится паспорт и полис ОМС при наличии.

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