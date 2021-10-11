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Голикова назвала главную задачу в условиях пандемии

11:02
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Необходимо вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями

В свете пандемии коронавирусной инфекции необходимо усиливать готовность к угрозам эпидемиологическому благополучию. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Названа средняя продолжительность коронавирусной инфекции

Обращаясь к участникам международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, замглавы правительства отметила, что для решения этой задачи важно укреплять общее эпидемиологическое пространство.

Голикова призвала вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом и объединять усилия международного сообщества, сообщает РИА Новости.

По состоянию на утро 11 октября за время пандемии в мире зарегистрировано 237 860 699 заболевших коронавирусом. Умерли после заражения COVID-19 4 851749 человек, подсчитали в Университете имени Джонса Хопкинса (США).

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