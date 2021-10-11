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Обвиняемого в "арбузном" отравлении отпустили из-под стражи

11:24
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Мосгорсуд смягчил Антону Котову меру пресечения

Московский городской суд смягчил меру пресечения работнику службы дезинфекции Антону Котову, который проходит обвиняемым по делу об отравлении арбузом двух человек. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказал адвокат Андрей Сергеев.
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Юрист уточнил, что его подзащитному изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Комментируя ход расследования, Сергеев рассказал, что следствие пока не уведомляло защиту о результатах экспертизы относительно обстоятельств смерти женщины и ребенка, сообщает РИА Новости.

В сентябре стало известно о кончине пожилой женщины и ее внучки. По данным следствия, обе ели арбуз из магазина на Совхозной улице. Незадолго до этого в торговой точке проводили дезинсекционную обработку. Следователи полагают, что нарушение правил обработки привело к отравлению.

13 сентября суд санкционировал арест 39-летнего Антона Котова, который проводил дезинсекцию в супермаркете. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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