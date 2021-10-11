Украинцы требуют запретить концерты всех российских артистов

Петицию рассмотрит глава государства

Петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского о запрете концертов российских артистов набрала нужное количество голосов для рассмотрения властями.

К утру понедельника петицию поддержали более 25 тысяч человек. Документ находится в статусе "Ожидает рассмотрения".

Автор петиции - украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк. По его мнению, российские артисты "не несут никакой культуры" поэтому украинцы не нуждаются в их концертах.

"Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений <…> на самом деле не несут никакой культуры. Представители агрессора промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и развязывание Россией войны на восточном Донбассе", - подчеркнул Кондратюк.

Исключения составят только те артисты, которые открыто выступили против "российской агрессии" - писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие, говорится в петиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram