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Украинцы требуют запретить концерты всех российских артистов

11:24
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Петицию рассмотрит глава государства

Петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского о запрете концертов российских артистов набрала нужное количество голосов для рассмотрения властями. 
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К утру понедельника петицию поддержали более 25 тысяч человек. Документ находится в статусе "Ожидает рассмотрения".

Автор петиции - украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк. По его мнению, российские артисты "не несут никакой культуры" поэтому украинцы не нуждаются в их концертах.

"Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений <…> на самом деле не несут никакой культуры. Представители агрессора промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и развязывание Россией войны на восточном Донбассе", - подчеркнул Кондратюк.

Исключения составят только те артисты, которые открыто выступили против "российской агрессии" - писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие, говорится в петиции. 

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