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Появились подробности о расследовании отравлений алкоголем в Оренбургской области

11:54
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Обнаружено место закупки суррогата

В ходе расследования уголовного дела об отравлении жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем удалось установить место приобретения жидкости. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказали в региональном управлении Министерства внутренних дел.
Еще трех человек задержали после отравления оренбуржцев суррогатным алкоголем

В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемые приобрели один из видов технического спирта под наименованием "ингибитор технический", который используется при изготовлении в том числе, антикоррозийных составов. Жидкость была куплена в одной из коммерческих организаций в Уфе, которая официально занимается реализацией технических жидкостей, в том числе и технического спирта.

Сотрудники полиции и следователи выясняют законность реализации опасной жидкости данной коммерческой организацией, сообщает "МВД Медиа".

Первые сообщения о массовом отравлении суррогатным алкоголем начали поступать из Оренбургской области в ночь на 7 октября. По состоянию на 10 октября жертвами отравления стали 32 человек.

Следователи обнаружили два склада и пункт производства, изъято около трех тысяч спиртосодержащей жидкости. Задержаны десять человек, шестеро из них заключены под стражу.

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