Путин оценил готовность санитарно-эпидемиологических служб

Президент обратился к участникам учений команд быстрого реагирования

Эффективно противостоять угрозе опасных инфекционных заболеваний невозможно без международного взаимодействия. Годы пандемии наглядно показали, насколько актуальна максимальная готовность санитарно-эпидемических служб к противостоянию угрозе опасных инфекционных заболеваний, заявил президент России Владимир Путин.

"Это в полной мере подтверждает опыт борьбы с пандемией коронавируса. Речь не только о согласовании стратегических подходов, но и в отработке практических совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекций, имеющих пандемический потенциал", - написал президент в телеграмме, направленной участникам международных учений команд быстрого реагирования.

Владимир Путин отметил в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, что учения позволят специалистам из двух десятков стран обменяться профессиональными наработками, испытать возможности мобильных лабораторий и специализированной техники.

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