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Собчак объяснила, почему покинула место ДТП

11:49
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Вторая пострадавшая в аварии жива

Телеведущая Ксения Собчак объяснила свое поведение после смертельного ДТП под Сочи.
Собчак получила сотрясение мозга в аварии по дороге в аэропорт Сочи

После аварии Собчак покинула место ДТП, некоторые стали утверждать, что она улетела в США, однако, это оказалось неправдой.

"Я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями", - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Телеведущая также опровергла сообщения о второй погибшей в ДТП. Женщина в тяжелом состоянии – у неетравма головы, легких, бедра, врачи удалили ей селезенку.

"Вторая погибшая - ложь. Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей", - написала Собчак.

Авария с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, произошла вечером 9 октября под Сочи. Mercedes S 500, в котором находилась телеведущая, выехал на встречку и врезался в Volkswagen Polo. На месте погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. Остальные участники аварии получили травмы и ушибы.

Водитель Собчак, 40-летний Олег Цой, признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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