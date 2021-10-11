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Более 29 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки

11:45
  • понедельник
  • 11 октября 2021

С февраля 2020 года выявлено 7 804 774 человека с коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 29 409 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 7 804 774 человека с COVID-19. Умерли 957 человек, с начала пандемии — 217 372. За последние сутки полностью выздоровели 15 460 человек, за весь период пандемии — 6 873 579.
Число заражений COVID-19 в мире превысило 237,8 миллиона

В Москве за минувшие 24 часа выявлено 5002 новых случаях коронавируса, в Санкт-Петербурге — 2931, в Московской области — 2184, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее рассказала, что летальные исходы от COVID-19 составили 81,7% от общего прироста смертности в стране. В августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года снижение смертности зафиксировано в Мордовии, Ингушетии и Чечне.

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