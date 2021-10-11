ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новгороде ввели QR-коды и обязательную вакцинацию

12:11
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Для пожилых – обязательная самоизоляция

Обязательную вакцинацию для отдельных групп населения вводят власти Новгородской области. Кроме того посещать фитнес-центры, кинотеатры, библиотеки и музеи смогут только граждане, имеющие QR-код.
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

"Все объекты, как крытые стадионы, фитнес-центры, спортклубы, библиотеки, музеи, театры, кинотеатры, объекты общественного питания - доступ теперь по QR-кодам", - сообщил глава региона Андрей Никитин.

Постановлением главного санитарного врача по Новгородской области вводится обязательная вакцинация для работников сферы общественного питания, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты и образования. Решение вступит в силу с 12 октября. Кроме того, для неработающих жителей области старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. Пожилым разрешены прогулки, покупки в магазинах рядом с домом, посещение поликлиник и аптек – но только с 08:00 до 11:00, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
QR-код
QR-код
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.