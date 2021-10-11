В Новгороде ввели QR-коды и обязательную вакцинацию

Для пожилых – обязательная самоизоляция

Обязательную вакцинацию для отдельных групп населения вводят власти Новгородской области. Кроме того посещать фитнес-центры, кинотеатры, библиотеки и музеи смогут только граждане, имеющие QR-код.

"Все объекты, как крытые стадионы, фитнес-центры, спортклубы, библиотеки, музеи, театры, кинотеатры, объекты общественного питания - доступ теперь по QR-кодам", - сообщил глава региона Андрей Никитин.

Постановлением главного санитарного врача по Новгородской области вводится обязательная вакцинация для работников сферы общественного питания, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты и образования. Решение вступит в силу с 12 октября. Кроме того, для неработающих жителей области старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. Пожилым разрешены прогулки, покупки в магазинах рядом с домом, посещение поликлиник и аптек – но только с 08:00 до 11:00, передает ТАСС.

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