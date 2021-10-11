Москва назвала теракт в мечети Афганистана варварской акцией

Погибли почти 150 человек

Министерство иностранных дел России осудило теракт в шиитской мечети в Афганистане.

Это варварская акция, нацеленная на дестабилизацию обстановки в Афганистане. Злоумышленники хотят подорвать силы, которые заинтересованы в межафганском примирении.

"Рассчитываем, что новые власти Афганистана предпримут все необходимые меры по поиску и наказанию организаторов теракта", - говорится в сообщении МИД.

Взрыв в шиитской мечети в афганском Кундузе прогремел 8 октября. Люди пришли на пятничную молитву. Взрывное устройство привел в действие находящийся внутри террорист-смертник. Погибли около 150 человек и пострадали порядка 200.

В "Талибане" (организация запрещена в России – прим. ред.) заявили, что теракт был осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане" – это одно из ответвлений ИГ (организация запрещена в России – прим. ред.).

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