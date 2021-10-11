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Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

12:10
  • понедельник
  • 11 октября 2021

У главы семейства сильнейший шок

Тела женщины и двух детей обнаружили под окнами дома на севере Москвы.

Трагедия произошла по адресу: улица Левобережная, дом 4/13. 34-летняя мать, четырехлетний ребенок и месячный грудничок погибли от полученных травм - они выпали с высоты 17-го этажа.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Прокуратура проводит проверку. На место приехал глава семейства. Он в шоке и не в состоянии назвать свое имя, пишет telegram-канал "360".

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