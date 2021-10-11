Вирусолог предложил ввести ежемесячные штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19

Эта мера может снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения

Для повышения охвата населения вакцинацией от коронавирусной инфекции следует ввести меры финансового воздействия. Такое мнение в понедельник, 11 октября, высказал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев.

Эксперт отметил, что лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится примерно в 200 тысяч рублей. Косвенный ущерб одного такого случая Лукашев оценил ближе к полумиллиону рублей. При этом есть эффективная и широкодоступная вакцина от коронавирусной инфекции, которая предотвращает тяжелые случаи и летальные исходы, подчеркнул он.

Чтобы снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения и мотивировать людей прививаться, вирусолог предложил ввести систему штрафов за уклонение от вакцинации.

По мнению Лукашева, в первую очередь подобные меры следует ввести в отношении тех групп населения, где риск инфицирования очень высокий. С учетом предполагаемого ущерба для системы здравоохранения специалист предложил штрафовать на 5 тысяч рублей в месяц.

Вирусолог напомнил, что в той или иной форме люди платят за собственные вредные привычки — например, в виде акцизов на алкоголь и табачную продукцию. В эфире радиостанции "Говорит Москва" Лукашев сравнил с этим отказ от вакцинации.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что у людей, которые прошли вакцинацию от COVID-19, продолжительность болезни гораздо меньше, чем у не вакцинированных.

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