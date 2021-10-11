ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вирусолог предложил ввести ежемесячные штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19

12:21
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Эта мера может снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения

Для повышения охвата населения вакцинацией от коронавирусной инфекции следует ввести меры финансового воздействия. Такое мнение в понедельник, 11 октября, высказал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев.
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

Эксперт отметил, что лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится примерно в 200 тысяч рублей. Косвенный ущерб одного такого случая Лукашев оценил ближе к полумиллиону рублей. При этом есть эффективная и широкодоступная вакцина от коронавирусной инфекции, которая предотвращает тяжелые случаи и летальные исходы, подчеркнул он.

Чтобы снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения и мотивировать людей прививаться, вирусолог предложил ввести систему штрафов за уклонение от вакцинации.

По мнению Лукашева, в первую очередь подобные меры следует ввести в отношении тех групп населения, где риск инфицирования очень высокий. С учетом предполагаемого ущерба для системы здравоохранения специалист предложил штрафовать на 5 тысяч рублей в месяц.

Вирусолог напомнил, что в той или иной форме люди платят за собственные вредные привычки — например, в виде акцизов на алкоголь и табачную продукцию. В эфире радиостанции "Говорит Москва" Лукашев сравнил с этим отказ от вакцинации.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что у людей, которые прошли вакцинацию от COVID-19, продолжительность болезни гораздо меньше, чем у не вакцинированных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.