В Махачкале школьник смертельно ранил ножом одноклассника

Трагедия произошла в стенах учебного заведения

В Махачкале следователи возбудили уголовное дело об убийстве после инцидента в одной из школ города.

Индент произошел 11 октября в школе №57. Ученик девятого класса ранил одноклассника ножом в результате конфликта. Пострадавший скончался в больнице, передает ТАСС.

Напавшего доставили в Кировский райотдел полиции, сейчас его допрашивают. Обстоятельства трагедии выясняются.

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