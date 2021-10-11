Минздрав разрешил исследование "КовиВака" среди пожилых

В испытаниях примут участие 250 добровольцев

Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции "КовиВак" среди людей старше 60 лет.

"КовиВак" разработан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук. Вакцинация данным препаратом проводится в два этапа с интервалом две недели.

Согласно данным реестра разрешений на проведение клинических исследований, в открытом сравнительном исследовании переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" у лиц старше 60 лет примут участие 250 добровольцев, сообщает РИА Новости.

В Роспотребнадзоре ранее подчеркнули, что вакцинация от коронавирусной инфекции является одним из самых эффективных способов сокращения рисков тяжелого течения болезни. Прежде всего это относится к людям в возрасте 60 лет и старше.

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