Екатеринбург накрыло смогом (видео)

Всему виной - тлеющие торфяники

Сильный смог и запах гари. Екатеринбург и его пригороды заволокло едким дымом из-за тлеющих торфяников в одном из микрорайонов, сообщает "ТВ Центр".

На дорогах значительно снизилась видимость. Люди также жалуются на головную боль, слабость и головокружение - закрытые окна в помещениях не спасают от неприятного запаха.

На место тления прибыли пожарные и спасатели. Для мониторинга обстановки задействованы беспилотники. Площадь тления составляет около 120 гектаров. Для проливки очагов специалисты провели магистральную линию от ближайшего водоёма.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проведут замеры проб воздуха для определения концентрации вредных веществ. По словам синоптиков, смог продержится в городе как минимум два дня.

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