В метро Москвы значительно увеличили частоту дезинфекции

Воздух в вагонах обеззараживают

В столичном метро увеличилась частота профилактических дезинфекций - до десяти раз в сутки. Обрабатывают кассовые зоны, двери, поручни эскалаторов и кнопки лифтов. Тщательно моют и дезинфицируют подвижной состав, а еще и обеззараживают воздух в вагонах.

При входе на станции пассажиры могут воспользоваться бесплатными санитайзерами. Всемирная организация здравоохранения и Международный совет общественного транспорта назвали меры по дезинфекции столичного метро одними из самых эффективных в мире, сообщает "ТВ Центр".

"Если сравнить с другими метрополитенами мира, то в метро Москвы каждый раз в два часа, раз в два часа, проводится дезинфекция всех поверхностей, с которыми соприкасаются пассажиры. А, например, в Париже или Мадриде это проводится несколько раз в сутки, один-три раза в сутки", - рассказала заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.

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