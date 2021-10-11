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В Москве появились новые выделенные полосы

15:23
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Где они расположены?

В столице в понедельник еще на пяти улицах запущены выделенные полосы для общественного транспорта. Это ускорит движение автобусов в несколько раз, а участок можно будет проезжать за считанные минуты, отметили в столичном дептрансе.

Теперь время можно сократить на Малой Тульской улице и на соседней Большой Тульской в сторону области. Выделенка с внутреннего радиуса Третьего транспортного кольца при заезде на Автозаводский мост повысит скорость движения автобусов в пять раз, а время проезда снизится до одной минуты, сообщает "ТВ Центр".

А вот съезд с ТТК позволит свободно подъезжать к остановке "Метро Тульская. Южный вестибюль". Кроме того, всего за три минуты можно преодолеть и Кантемировскую улицу, а в Лубочном переулке во встречном направлении автобусы беспрепятственно смогут проезжать на улицу Балчуг.

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Выделенная полоса для общественного транспорта
Выделенная полоса для общественного транспорта
Выделенная полоса для общественного транспорта
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