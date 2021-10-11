Памятник 21-й дивизии народного ополчения открыли в Москве

На Кутузовском проспекте

В понедельник в столице впервые отмечают День Московского народного ополчения. На Кутузовском проспекте этим утром открыли памятник 21-й дивизии - она формировалась в Киевском районе из рабочих фабрик и заводов, сотрудников и артистов театров, преподавателей и студентов. Они участвовали в Можайской линии обороны, сражались за Сталинград и даже дошли до Берлина.

Почтить память ополченцев пришли москвичи, а также ветераны, политики, военные и школьники, сообщает "ТВ Центр".

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