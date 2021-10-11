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Каток на ВДНХ готовится к открытию

15:52
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Лед будет искусственным

Самый большой каток в Москве откроется на ВДНХ во второй половине ноября. А сейчас идет подготовка к его монтажу. На огромной территории в 60 тысяч квадратных метров создадут ледовые аллеи, площадку для обучения детей, мост Северное Сияние, зону для аренды, отдыха и перекусов, сообщает "ТВ Центр".

Лед сделают искусственным, а значит, кататься на нем можно будет в любую погоду. Само ледяное пространство раскинется на 20 с половиной тысяч квадрантных метров, где каждый найдет себе место. Большой круг - для любителей неспешной езды, а для романтичных свиданий - "Аллея влюбленных". Одновременно воспользоваться катком смогут свыше 4,5 тысячи человек.

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Монтаж катка на ВДНХ
Монтаж катка на ВДНХ
Монтаж катка на ВДНХ
Монтаж катка на ВДНХ
Монтаж катка на ВДНХ
Монтаж катка на ВДНХ
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