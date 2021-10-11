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Медведчуку предложили внести залог в 38 миллионов долларов

12:46
  • понедельник
  • 11 октября 2021

По закону меру пресечения изменять нельзя

Украинский суд не имеет права изменять меру пресечения Виктору Медведчуку.  Депутат парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже находится под домашним арестом. Тем не менее, ему вручили ходатайство об аресте либо внесения залога в 1 миллиард гривен – примерно 38 миллионов долларов.
Медведчука обвинили в подрыве энергетической стабильности Украины

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую", - сообщил в Telegram его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

Виктора Медведчука обвиняют в незаконной поставке угля с территории Донбасса в конце 2014 - начале 2015 года. В связи с этим политику предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, передает "Интерфакс".

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