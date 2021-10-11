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Кабмин утвердил концепцию интеграции беспилотников в воздушное пространство

13:30
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Документ будут реализовывать в три этапа

Российское правительство утвердило концепцию интеграции беспилотного транспорта в единое воздушное пространство. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Как уточнил глава кабмина, документ разработан по поручению президента России Владимира Путина. Концепцию будут реализовывать в три этапа. Прежде всего потребуется изменить законодательство и сформировать нормативную базу — в частности, упростить процедуры, которые позволяют владельцам беспилотных аппаратов оформлять документы и разрешения на полет. Также необходимо обновить программы подготовки авиаперсонала

Затем предстоит обеспечить безопасность полетов и модернизировать авиационную инфраструктуру: связь, навигацию и системы наблюдения. Мишустин особо подчеркнул, что электронная компонентная база, программное обеспечение, аппаратные комплексы и цифровые платформы должны быть преимущественно российской разработки.

Третьим этапом должно стать практические внедрение технической инфраструктуры для беспилотников и цифровых решений для управления полетами.

При этом главной задачей реализации концепции Мишустин назвал обеспечение максимального уровня безопасности в течение ближайшего десятилетия. Это потребует совместных усилий разработчиков, производителей, авиакомпаний и государства, цитирует премьера РИА Новости.

1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о тестировании системы беспилотного транспорта в столице. Градоначальник отметил, что тема беспилотников является очень модной, их тестируют практически во всех видах транспорта: на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях.

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