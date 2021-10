Нобелевскую премию по экономике разделят трое ученых

Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля разделят трое ученых. Их отметили престижной наградой за использование естественных (полевых) экспериментов в научных целях.

Половина премии присуждена американскому исследователю Дэвиду Карду за эмпирический вклад в развитие экономики труда. Ученый прибег к естественным экспериментам при изучении влияния рынка труда на минимальный уровень заработной платы, миграционные процессы и систему образования.

Вторая половина премии достанется Джошуа Энгристу и Гвидо Имбенсу за методологический вклад в анализ бытовых отношений. Они продемонстрировали, какие выводы о причинно-следственных связях можно сделать на основе полевых экспериментов. Результаты исследований этих ученых широко применяются при работе с данными наблюдений.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn