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Нобелевскую премию по экономике разделят трое ученых

13:11
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Исследователей отметили за использование естественных экспериментов

Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля разделят трое ученых. Их отметили престижной наградой за использование естественных (полевых) экспериментов в научных целях.
Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Половина премии присуждена американскому исследователю Дэвиду Карду за эмпирический вклад в развитие экономики труда. Ученый прибег к естественным экспериментам при изучении влияния рынка труда на минимальный уровень заработной платы, миграционные процессы и систему образования.

Вторая половина премии достанется Джошуа Энгристу и Гвидо Имбенсу за методологический вклад в анализ бытовых отношений. Они продемонстрировали, какие выводы о причинно-следственных связях можно сделать на основе полевых экспериментов. Результаты исследований этих ученых широко применяются при работе с данными наблюдений.

Нобелевская премия по экономике носит официальное название "Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля". Ее учредил в 1969 году и ежегодно вручает Банк Швеции в память о химике-изобретателе Альфреде Нобеле за достижения в экономических науках.

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