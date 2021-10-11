Песков назвал причину высокой смертности от коронавируса в России

Ситуацию держит на контроле президент
Причина высокой смертности от коронавируса в стране – непозволительно низкий уровень вакцинации. По той же причине мы встречаем все новые волны пандемии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер лично контролирует ситуацию с коронавирусом. На федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой COVID-19 на ежедневной основе.
"Главное: для граждан созданы все условия для того, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки… Да, действительно уровень вакцинации у нас маленький, непозволительно маленький. Отсюда у нас такая большая смертность", - подчеркнул Песков.
По словам представителя Кремля, пандемия возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые представляют большую опасность. Единственное, что сохраняет жизнь - это прививка, приводит слова Пескова "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram