Песков назвал причину высокой смертности от коронавируса в России

Ситуацию держит на контроле президент

Причина высокой смертности от коронавируса в стране – непозволительно низкий уровень вакцинации. По той же причине мы встречаем все новые волны пандемии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер лично контролирует ситуацию с коронавирусом. На федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой COVID-19 на ежедневной основе.

"Главное: для граждан созданы все условия для того, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки… Да, действительно уровень вакцинации у нас маленький, непозволительно маленький. Отсюда у нас такая большая смертность", - подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, пандемия возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые представляют большую опасность. Единственное, что сохраняет жизнь - это прививка, приводит слова Пескова "Интерфакс".

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