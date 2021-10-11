В Кремле отвергли возможность введения штрафов за отказ от вакцинации

Такие меры противоречат социальному характеру государства

В России не будут вводить штрафы за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 11 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные меры невозможны в России — это противоречит социальному характеру российского государства, который прописан в Конституции. Песков напомнил, что самым большим приверженцем этого социального характера является президент Владимир Путин.

В решении вопроса о прививках речь должна идти о сознательности граждан и понимании, что иного способа защитить свою жизнь не существует, отметил Песков. В рамках борьбы с пандемией COVID-19 важно разъяснять безальтернативность вакцинации, цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Ранее вирусолог Александр Лукашев выразил мнение, что для повышения охвата населения вакцинацией от коронавирусной инфекции следует ввести меры финансового воздействия. В частности, он предложил ввести ежемесячные штрафы для лиц, которые уклоняются от прохождения вакцинации.

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