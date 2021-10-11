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"Я не хотел убивать": школьника из Махачкалы допросили в полиции

14:02
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Мальчик купил нож год назад

Учащийся школы в Махачкале не собирался убивать своего одноклассника.

Конфликтов между мальчиками не было, они хорошо общались. Во время допроса напавший сообщил, что достал оружие в драке в состоянии аффекта и ударил оппонента. Нож он купил год назад, так как хотел "быть как все".

"Деньги были, купил нож. Просто чтоб дома лежал. У всех есть, у меня тоже чтоб был <…> я не хотел убивать", - сообщил он.

11 октября в школе №57 в Махачкале между учащимися девятого класса произошел конфликт, в ходе которого 16-летний подросток ударил ножом 15-летнего товарища. От причиненного ранения мальчик скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, расследование находится на контроле центрального аппарата СКР.

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