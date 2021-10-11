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Грузия категорически отказалась выдавать Саакашвили Украине

14:05
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Экс-президент сможет уехать не раньше чем через 6 лет

Передача Михаила Саакашвили на Украину исключена. Экс-президент сможет покинуть Грузию не раньше, чем через 6 лет, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
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"Исключено. Я на 100% подтверждаю, что его никто никуда не передаст. Во-первых, этого никто и не требует. Минимум через шесть лет он сможет поехать в любую страну", - приводит слова Гарибашвили ТАСС.

1 октября Саакашвили объявил, что вернулся в Грузию и находится в Батуми. Позже экс-президента задержали в одной из квартир в Тбилиси и отправили в Руставскую тюрьму. В отношении Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, по двум из них он осужден на три и шесть лет лишения свободы.

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