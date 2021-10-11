Опрос показал, сколько россиян не пользуются интернетом

Только 16% жителей России не используют возможности Сети

В России не пользуются интернетом 16% граждан, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Остальные 84% рассказали, что используют возможности всемирной паутины. 74% делают это каждый день, 35% проводят в интернете более четырех часов ежедневно. Еще 7% пользуются интернетом несколько раз в неделю, 1% – несколько раз в месяц, 2% – эпизодически, но не менее одного раза за полгода.

Также 74% хотя бы раз делали покупки через интернет. Чаще всего российские интернет пользователи приобретали одежду и обувь (42%), мелкую бытовую технику (31%), авиа- и железнодорожные билеты, путевки (29%), (27%), товары для дома (25%).

Лишь 26% интернет-пользователей утверждают, что никогда ничего не покупали через интернет, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что более половины (51%) россиян положительно оценивают влияние связанных с государством цифровых технологий на свою жизнь. При этом 90% респондентов рассказали, что за последний год обращались за госуслугами через цифровые сервисы.

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