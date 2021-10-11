Замгоссекретаря США Нуланд прилетела в Москву

Она проведет ряд важных встреч

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву.

Американский политик проведет переговоры с официальными лицами России, в том числе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым.

Встреча Нуланд с Рябковым запланирована на 12 октября, сообщил источник ТАСС.

Приезд Нуланд согласовывался Москвой и Вашингтоном несмотря на то, что политик находилась в "черном списке" российских властей – ей был запрещен въезд в страну. Для того, чтобы Нуланд смогла попасть в Москву, из американского санкционного списка исключили несколько россиян.

Виктория Нуланд запомнилась тем, что во время киевского Майдана в 2014 году лично поддерживала его участников и угощала их булочками и печеньем. Это событие впоследствии стало мемом "печеньки Госдепа". Тогда Нуланд занимала должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

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