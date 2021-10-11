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ЕС может потребоваться больше российского газа

14:07
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель

Европе, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено. Об этом в интервью газете El Pais заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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"Россия хочет, чтобы открылся "Северный поток - 2". "Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем [то, что значится в] контракте", - отметил он.

Как напомнил Боррель, испанские власти предложили, чтобы переговоры по закупкам вели европейские власти от имени государств - членов сообщества, а не каждая страна сама по себе.

"Было бы разумно переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам", - заметил глава евродипломатии.

6 октября в ходе торгов цена на газ в Европе выросла до нового исторического рекорда, превысив 1900 долларов за тысячу кубических метров.

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