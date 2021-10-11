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Генсек НАТО назвал страну-угрозу для альянса

14:35
  • понедельник
  • 11 октября 2021

И в данном случае это не Россия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на Парламентской ассамблее в Лиссабоне рассказал, что именно составляет одну из главных угроз для альянса.
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"Подъем Китая имеет значение для нашей безопасности. Мы видим, как они пытаются контролировать критически важную инфраструктуру. Мы видим их [деятельность] в сфере кибербезопасности", - цитирует Столтенберга ТАСС.

Он добавил, что Китай, совершая значительный прогресс в создании "разрушительных технологий", стремится стать ведущей экономикой мира. Также генсек заметил, что Пекин все теснее сотрудничает с Москвой.

Ранее Столтенберг сообщил, что очередная встреча НАТО на уровне глав государств и правительств пройдет 29-30 июня в Мадриде. Он уточнил, что будет принят ряд важных решений.

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