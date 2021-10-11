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В Минздраве предложили вывести борьбу с ожирением на государственный уровень

14:37
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Ожирением в России страдает каждая вторая женщина и каждый третий мужчина

Распространенность ожирения среди населения России является поводом задуматься о принятии надлежащих мер на государственном уровне. Об этом в понедельник, 11 октября, заявила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии министерства здравоохранения России Наталия Мазурина.
Чем опасно скрытое ожирение

Эксперт уточнила, что ожирением в России страдает каждая вторая женщина и каждый третий мужчина. По данным Института детской эндокринологии, практически у каждого пятого ребенка в стране есть избыточная масса тела или ожирение. При этом в большей степени ожирению подвержены мальчики, чем девочки.

Мазурина подчеркнула, что ожирение является не столько социальной или косметической проблемой, сколько проблемой здравоохранения: основные затраты и негативные последствия ожирения находятся в его сфере.

При этом по частоте диагноза "ожирение" Россия все же не входит в "большую семерку", цитирует специалиста РИА Новости.

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова выразила обеспокоенность распространением ожирения среди российских детей: избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение — у 8%. Голикова отметила, что это повод задуматься о целом комплексе мер.

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