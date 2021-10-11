Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг

Ранее он возглавлял МИД

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Австрии - Александера Шалленберга.

Церемония прошла в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене. Там же принял присягу новый глава МИД Михаэль Линхарт, пишет РИА Новости.

Александру Шалленбергу 52 года. 3 июня 2019 года сменил Карин Кнайсль на посту министра иностранных дел.

9 октября Себастьян Курц объявил об уходе в отставку на фоне расследования дела о коррупции. Политик категорически отвергает предъявленные ему обвинения. По его словам, они во многом основаны на его личной переписке, часть которой была неверно интерпретирована.

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