Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг

Ранее он возглавлял МИД
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Австрии - Александера Шалленберга.
Церемония прошла в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене. Там же принял присягу новый глава МИД Михаэль Линхарт, пишет РИА Новости.
Александру Шалленбергу 52 года. 3 июня 2019 года сменил Карин Кнайсль на посту министра иностранных дел.
9 октября Себастьян Курц объявил об уходе в отставку на фоне расследования дела о коррупции. Политик категорически отвергает предъявленные ему обвинения. По его словам, они во многом основаны на его личной переписке, часть которой была неверно интерпретирована.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram