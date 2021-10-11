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В России в полтора раза выросло число IT-преступлений

14:28
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Произошло это на фоне пандемии

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил в понедельник, что на фоне пандемии за последние два года в полтора раза выросло количество IT-преступлений. При этом оно продолжает расти.
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"Основную часть таких посягательств составляют мошенничества", - уточнил министр, которого цитирует сайт "МВД медиа".

Как добавил Колокольцев, люди из-за коронавируса перешли на удаленный режим работы и учебы, их активность в интернете возросла.

"Нам удается оперативно реагировать на эти изменения посредством эффективного межгосударственного взаимодействия по защите граждан наших стран от противоправных посягательств", - обратил внимание глава МВД.

По словам министра, сегодня создается совместная защищенная инфраструктура информационного обмена с применением специализированной мультисервисной сети.

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