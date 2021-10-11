Украина стала транзитером афганских наркотиков

Москва обеспокоена использованием украинских портов наркоторговцами

Украинские порты все активнее используются для транзита наркотических средств из Афганистана. Такая ситуация вызывает обеспокоенность российских правоохранительных органов.

"Вызывает обеспокоенность нарастающая наркотизация Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов, а на ее территории в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики", - говорится в сообщении МВД России.

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее подчеркивал, что наравне с рисками террористической и экстремистской активности необходимо учитывать влияние афганского фактора на наркопреступность. Министр подчеркнул, что Россия придерживается линии на укрепление существующей международной системы контроля над наркотическими средствами. Попытки подорвать эту систему недопустимы, приводит слова министра "Интерфакс".

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