Четырнадцать детей отравились в детском саду в Ангарске

СК начал проверку

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в Ангарске (Иркутская область) в детском саду №116 отравились 14 детей.

"По данному факту следственным отделом по городу Ангарск СУСК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки", - сказано в сообщении.

В больницу обратились шестеро детей. У двоих нашли норовирусную инфекцию. Пострадавшие проходят амбулаторное лечение.

"Следователи СК совместно со специалистами Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, - уточнили в ведомстве.

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