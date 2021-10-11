ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Гусева: Предприятия Москвы получат адресную помощь для повышения производительности труда

14:49
  • понедельник
  • 11 октября 2021

В нацпроект в ближайшие три года войдет 563 предприятия столицы

Председатель столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что участие Москвы в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" позволит оказать адресную помощь предприятиям города.
Сергунина: в столичном "Технограде" появился профессиональный центр для предпринимателей

"Во время кризисных периодов, таких как пандемия коронавирусной инфекции, интерес к вопросам роста качества управления, повышения квалификации персонала, эффективности на производстве растет многократно", - подчеркнула председатель профильной комиссии в беседе с информагентством "Москва".

Она добавила, что в нацпроект в ближайшие три года войдет 563 предприятия столицы. Они представляют обрабатывающее производство и сельское хозяйство, транспорт и строительство.

"Участвовать в проекте могут коммерческие организации с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд руб., при этом доля налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале этих предприятий не должна превышать 25%", - объяснила парламентарий.

Как рассказала Гусева, в нацпроекте участвуют как крупные, так и средние предприятия.

"Производительность труда - это множество решений, из которых складывается как снижение затрат и, соответственно, рост конкурентоспособности, так и меры по повышению бережливости на производстве, осознанного отношения к ресурсам", - обратила внимание депутат.

Согласно параметрам нацпроекта, рост производительности труда должен составлять не менее 5% в год. Адресные программы помогут устранить неэффективность в производственном процессе, дадут возможность обучать как руководителей, так и сотрудников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Завод
Завод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.