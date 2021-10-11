Депутат МГД Гусева: Предприятия Москвы получат адресную помощь для повышения производительности труда

В нацпроект в ближайшие три года войдет 563 предприятия столицы

Председатель столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что участие Москвы в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" позволит оказать адресную помощь предприятиям города.

"Во время кризисных периодов, таких как пандемия коронавирусной инфекции, интерес к вопросам роста качества управления, повышения квалификации персонала, эффективности на производстве растет многократно", - подчеркнула председатель профильной комиссии в беседе с информагентством "Москва".

Она добавила, что в нацпроект в ближайшие три года войдет 563 предприятия столицы. Они представляют обрабатывающее производство и сельское хозяйство, транспорт и строительство.

"Участвовать в проекте могут коммерческие организации с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд руб., при этом доля налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале этих предприятий не должна превышать 25%", - объяснила парламентарий.

Как рассказала Гусева, в нацпроекте участвуют как крупные, так и средние предприятия.

"Производительность труда - это множество решений, из которых складывается как снижение затрат и, соответственно, рост конкурентоспособности, так и меры по повышению бережливости на производстве, осознанного отношения к ресурсам", - обратила внимание депутат.

Согласно параметрам нацпроекта, рост производительности труда должен составлять не менее 5% в год. Адресные программы помогут устранить неэффективность в производственном процессе, дадут возможность обучать как руководителей, так и сотрудников.

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