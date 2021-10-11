Еще два уголовных дела возбудили в Дагестане после убийства школьника

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК

Следственные органы в Дагестане возбудили еще два уголовных дела после убийства одного из учеников школы № 51 города Махачкалы. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказали в Следственном комитете России.

По данным следствия, 11 октября в помещении школы № 51 между подозреваемым - 15-летним подростком - и его одноклассником произошла драка. Подозреваемый нанес однокласснику удар ножом, от полученного ранения подросток скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Кроме этого, в отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса ("Халатность"). В отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе, возбуждено дело по статье 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю главка ведомства по Республике Дагестан доложить о первоначальных следственных действиях, дать жесткую правовую оценку действиям должностных лиц из числа руководства школы, ответственных за обеспечение безопасности в здании, а также оперативно установить причины и условия произошедшего.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram