Вассермана приняли в думскую фракцию "Справедливая Россия - За правду"

В составе фракции – 28 депутатов

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в Госдуме восьмого созыва стал членом фракции "Справедливая Россия - За правду". Решение депутатов принять в свои ряды победившего на выборах в Преображенском одномандатном округе самовыдвиженца было единогласным.

"Это решение принято сегодня на заседании фракции в 13:30, единогласно проголосовали... Вассерман теперь в нашей фракции", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы справороссов.

С включением Вассермана во фракции "Справедливая Россия - За правду" будет 28 депутатов. Членом этой партии Анатолий Вассерман стал в мае.

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