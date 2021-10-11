Бочкарёв: Строительство четырех новых пожарных депо ведется в ТиНАО

Ведется проектирование еще трех депо

На территории ТиНАО ведется строительство четырех пожарных депо. Об этом в понедельник рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Одно из них, в деревне Чернецкое поселения Вороновское, планируется ввести до конца этого года", - отметил он.

Другие пожарные депо появятся еще в трех поселениях – Филимонковское, Рязанское, а также Воскресенское. Кроме того, ведется проектирование еще трех депо.

Строительство современных пожарных депо позволит значительно сократить время реагирования на ЧС, а также улучшить условия работы пожарных, рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

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