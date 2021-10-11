В Татарстане обязали ряд категорий граждан вакцинироваться от COVID-19

Исключение составят люди, имеющие медицинские противопоказания

В Татарстане вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан. Соответствующее постановление в понедельник, 11 октября, подписала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

В соответствии с документом, обязательной вакцинации подлежат все жители республики 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных и социальных учреждений, сотрудники транспортных организаций и сферы энергетики, промышленных и строительных предприятий, организаций сельского хозяйства, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.

Сделать прививку также обязали работников сферы услуг: парикмахерских, бань, спортивных учреждений, объектов бытовых услуг, сферы торговли и общественного питания, банков, почты, такси, салонов сотовой связи, организаций сферы ЖКХ.

Также обязательная вакцинация касается работников музеев, кино, концертных и выставочных залов, библиотек, досуговых и развлекательных центров, детских лагерей, сферы туризма, работников средств массовой информации, аптек, ветеринарных клиник, гостиниц, автосервисов, служб доставки, студентов, которые проходят производственную практику за пределами учебных заведений.

Граждане, перечисленные в распоряжении, но не получившие первую дозу вакцины до 9 ноября, должны быть отстранены от работы. С 7 декабря предписывается отстранять от работы тех, кто к этому времени не пройдет полный курс вакцинации. В рабочих коллективах должны быть привиты не менее 80% сотрудников, учитывая и тех, кто переболел COVID-19 в последние полгода.

Исключение составят люди, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность введения в стране штрафов за уклонение от вакцинации от COVID-19. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные меры противоречат идее социального государства.

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