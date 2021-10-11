Голосовые сообщения в WhatsApp изменятся

Сейчас ведется тестирование новой функции

Мессенджер WhatsApp введет новую функцию для тех, кто часто записывает голосовые сообщения, передает WABetaInfo.

Так, пользователи смогут во время записи приостанавливать голосовые сообщения. Это означает, что разбившееся на несколько частей послание можно будет уместить в один звуковой файл.

В интерфейс добавят кнопку паузы, до этого подобного элемента не было.

Функция пока доступна только бета-тестерам приложения на iOS. Версия для Android в разработке.

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