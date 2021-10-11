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Голосовые сообщения в WhatsApp изменятся

15:15
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Сейчас ведется тестирование новой функции

Мессенджер WhatsApp введет новую функцию для тех, кто часто записывает голосовые сообщения, передает WABetaInfo.
WhatsАpp перестанет работать на старых версиях iOS и Android

Так, пользователи смогут во время записи приостанавливать голосовые сообщения. Это означает, что разбившееся на несколько частей послание можно будет уместить в один звуковой файл.

В интерфейс добавят кнопку паузы, до этого подобного элемента не было.

Функция пока доступна только бета-тестерам приложения на iOS. Версия для Android в разработке.

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