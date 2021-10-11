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Директор Валерия Леонтьева уточнил информацию о состоянии артиста

15:20
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Борис Чигирев отрицает госпитализацию певца

Певец Валерий Леонтьев находится дома. Об этом заявил директор артиста Борис Чигирев, комментируя слухи о его госпитализации.

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Как пишет издание "Стархит", представитель 72-летнего Леонтьева сообщил, что у певца не обнаружено новой коронавирусной инфекции (COVID-19 ), а ПЦР-тесты показали отрицательный результат. Чигирев также отметил, что после съемок телепроекта "Голос 60+" исполнитель хита "Казанова" проводит время в апартаментах в центре Москвы, а не под наблюдением медиков.

Ранее о том, что Валерия Леонтьева госпитализировали в больницу с коронавирусом в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, артист жаловался на слабость, кашель и высокую температуру.

Несколько дней Леонтьев принимал таблетки самостоятельно, однако вскоре ПЦР-тест показал положительный результат и его отправили в больницу. Врачи оценивают состояние 72-летнего Валерия Яковлевича как среднетяжелое, узнали журналисты.

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