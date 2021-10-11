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Суд назначил экспертизу по иску Лозы к шоу "Голос"

15:21
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Музыкант возмущен использованием переработанной версии песни "Плот"

Рассмотрение иска музыканта Юрия Лозы к Первому каналу на 4 миллиона рублей приостановлено. Мосгорсуд назначил экспертизу по делу об использовании переработанной версии песни "Плот" в шоу "Голос".
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"Мосгорсуд вынес определение о приостановлении производства по делу и назначении судебной экспертизы", - сообщили в пресс-службе суда.

Лоза требует от Первого канала 4 миллиона рублей, утверждая, что имело место нарушение авторских прав. По мнению музыканта, ответчик "существенным образом испортил" произведение.

Кроме того, утверждает Лоза,  песня сопровождалась комментариями членов жюри шоу "Голос", которые "позволили себе непристойную иронию". Вдобавок они распространяли не соответствующие действительности факты из биографии автора, чем унизили его честь, достоинство и деловую репутацию, передает РИА Новости.

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