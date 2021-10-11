Москвичей предупредили о сильном дожде на неделе

За день может выпасть треть месячной нормы
На смену сухим и солнечным дням в Москве придут дожди, пишет в понедельник "Интерфакс" со ссылкой на Росгидромет.
Уточняется, что в четверг в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы.
"В среду уже не обойдется без дождей, в четверг они местами будут сильными", - сказано в сообщении.
Вместе с тем в понедельник и вторник в Москве будет плюс 12-15 градусов выше нуля, в среду и четверг - плюс 8-11, в пятницу - 5-10.
Атмосферное давление вернется в норму к середине недели.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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